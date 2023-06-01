Hey! Say! JUMPの山田涼介（33）が、7月放送スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ『一次元の挿し木』の主演を務めることが12日、発表された。人気原作の実写化となり、山田は主人公の七瀬悠（ななせ・はるか）を演じる。【写真】義理の妹が行方不明に…大学院生を演じる山田涼介原作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ「2025年文庫グランプリ」受賞作の松下龍之介氏による同名小説『一次元の挿し