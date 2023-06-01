Hey！Say！JUMP山田涼介（33）が7月期の日本テレビ系日曜ドラマ「一次元の挿し木」（日曜午後10時半）で主演を務めることが11日、分かった。過去と現在をつなぐ巨大な闇へと踏み込んでいく、時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。山田は遺伝子学を研究する大学院生を演じる。原作は宝島社「このミステリーがすごい！」大賞シリーズ、2025年文庫グランプリ受賞作で、発行部数65万部を突破した同名小説。ヒマラヤ山中で発掘され