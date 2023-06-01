12日(火)午前3時30分ごろ、山口県で最大震度1の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。山口県内で観測された震度は次の通りです。■震度1下関市、長門市、萩市震源地は、山口県北部。震源の深さは10km。地震の規模は、M3.7と推定されます。