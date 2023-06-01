「マグノリア」がキーウ中心部の大型モニターに流している、行方不明者の情報提供を呼びかける広告＝2023年（共同）【ブリュッセル共同】ロシアがウクライナから拉致した子供の帰還に取り組む有志国連合の閣僚級会合が11日、ブリュッセルの欧州連合（EU）本部で開かれた。会合に出席したウクライナのシビハ外相は「国家ぐるみの子供の拉致に関わった者への圧力を強めることを求める」と述べ、帰還実現に向けた協力を国際社会に呼