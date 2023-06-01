北海道・南警察署は、2026年5月11日、札幌市中央区南10条西7丁目に住む飲食店従業員の男（25）を器物損壊の疑いで逮捕したと発表しました。男は、5月10日午後10時40分ごろから11日午前7時ごろまでの間に札幌市中央区南10条西7丁目にある元交際相手の女性の家にあるマットレスを包丁で損壊した疑いが持たれています。元交際相手の女性から5月11日午前7時10分ごろ、「外出して帰宅したら家が荒らされていた」「包丁がベッドのマット