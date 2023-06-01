NY株式11日（NY時間14:10）（日本時間03:10） ダウ平均49736.51（+127.35+0.26%） ナスダック26336.31（+89.23+0.34%） CME日経平均先物62910（大証終比：+510+0.81%） 欧州株式11日終値 英FT100 10269.43（+36.36+0.36%） 独DAX 24350.28（+11.65+0.05%） 仏CAC40 8056.38（-56.19-0.69%） 米国債利回り 2年債 3.933（+0.048） 10年債 4.402（+0.048） 30年債 4.976