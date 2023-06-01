3日、米東部メリーランド州のアンドルーズ空軍基地に到着したトランプ大統領（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は11日、イランとの停戦について「極めて脆弱だ。延命措置を受けている状態だ」と述べ、近く終了する可能性があると警告した。ホワイトハウスで記者団に語った。戦闘終結に向けた米国の提案に対し、イランが回答で核兵器を保持しないことを約束しなかったとし「受け入れられない」と批判した。核問題の