アメリカ・トランプ大統領の中国訪問に、実業家のイーロン・マスク氏ら20社近くの大手企業のトップが同行することが分かりました。トランプ大統領は13日から3日間、中国・北京を訪問し、習近平国家主席との首脳会談などを行います。ホワイトハウス関係者によると、この訪問に実業家のイーロン・マスク氏、アップルのティム・クックCEOらアメリカの大手企業のトップが参加するということです。この訪問団には金融大手の「ゴールドマ