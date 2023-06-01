きょうのユーロドルは、１．１７ドル台半ばを挟んでの上下動に終始している。２１日線の上を維持しており、３月中旬以降のリバウンド相場を堅持しているものの１．１８ドル台には慎重な雰囲気が続いている。一方、ユーロ円は日本の当局による介入観測で上値は重くなっているものの下押しする動きもなく、上昇トレンドは維持している状況。 アナリストは、ＥＣＢの６月利上げへの期待がイラン紛争への懸念を背景