◇米女子ゴルフみずほアメリカズ・オープン最終日（2026年5月10日ニュージャージー州ウェストカルドウェル・マウンテンリッジCC（パー72））米女子ゴルフのみずほアメリカズ・オープンは最終ラウンドが10日に行われ、ホールインワン達成の馬場咲希（21＝サントリー）は通算イーブンパーで25位だった。21歳の馬場が165ヤードの7番パー3でホールインワンを達成した。アマ時代の23年エビアン選手権以来でプロでは初めて。打