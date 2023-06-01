ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船から帰国したアメリカ人乗客について、受け入れ先のネブラスカ州の保健当局は18人全員を医療施設などで受け入れたと発表しました。11日、ネブラスカ州の保健当局が会見を開き、クルーズ船「MVホンディウス号」から帰国した18人の受け入れ状況について説明しました。16人はネブラスカ州の施設で受け入れ、そのうち検査で陽性反応を示している1人は特殊隔離病棟に収容していますが、食