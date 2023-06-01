【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領は１１日、１４〜１５日に予定されている中国の習近平国家主席との首脳会談で、香港紙・蘋果日報（アップル・デイリー、廃刊）の創業者、黎智英（れい・ちえい）氏の釈放を求める考えを示した。ホワイトハウスで記者団に語った。また、トランプ氏は、昨年１０月から中国当局に拘束されている「シオン教会」の創設者の金明日（英語名＝エズラ・ジン）牧師の問題についても取り上