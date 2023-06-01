NY株式11日（NY時間13:12）（日本時間02:12） ダウ平均49592.73（-16.43-0.03%） ナスダック26270.76（+23.68+0.09%） CME日経平均先物62830（大証終比：+430+0.68%） 欧州株式11日終値 英FT100 10269.43（+36.36+0.36%） 独DAX 24350.28（+11.65+0.05%） 仏CAC40 8056.38（-56.19-0.69%） 米国債利回り 2年債 3.935（+0.050） 10年債 4.404（+0.050） 30年債 4.979（