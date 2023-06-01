「失敗じゃない。穴に落ちちゃっただけ。（中略）下向かないで歩いてきたんだよね」 参考：シシド・カフカ、『銀河の一票』に元市長役で登場「台本を読んでいるだけでワクワク」 『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）第4話では、当世風の三顧の礼が描かれた。 出馬を決意したあかり（野呂佳代）と茉莉（黒木華）たちは、来たる都知事選に向けて準備に着手。地盤のないあかりにも、人、カネ、事務所は不可欠だ。さら