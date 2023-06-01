NY株式11日（NY時間12:06）（日本時間01:06） ダウ平均49601.23（-7.93-0.02%） ナスダック26343.02（+95.94+0.37%） CME日経平均先物62890（大証終比：+490+0.78%） 欧州株式11日GMT16:06 英FT100 10269.43（+36.36+0.36%） 独DAX 24350.28（+11.65+0.05%） 仏CAC40 8056.38（-56.19-0.69%） 米国債利回り 2年債 3.918（+0.034） 10年債 4.390（+0.036） 30年債 4.96