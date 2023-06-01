◇ナ・リーグドジャース2―7ブレーブス（2026年5月10日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は10日（日本時間11日）、ブレーブス戦で4打数無安打に終わった。連続試合安打は3で止まり、10試合46打席ノーアーチ。チームも打線がつながらず2連敗となったが、右脇腹痛で負傷者リスト入りしていたムーキー・ベッツ内野手（33）が11日（同12日）から復帰する見込みとなった。長いトンネルから抜け出せない。大谷のバ