◇インターリーグカブス0―3レンジャーズ（2026年5月10日アーリントン）カブス・鈴木は4打数無安打に終わり、連続試合安打は3でストップした。相手先発のメジャー屈指の右腕デグロムの前に2度の空振り三振を喫するなど3三振。3割台をキープしていた打率も・293となった。チームも右腕に7回で10三振を奪われるなど反撃の糸口をつかめず、10連勝後、2試合連続の零敗。クレイグ・カウンセル監督は「右打者があのスライダ