◇ア・リーグブルージェイズ1―6エンゼルス（2026年5月10日トロント）ブルージェイズ・岡本が母の日仕様のピンク色のバットで快音を響かせた。初回2死二塁、投手部門で3、4月の月間MVPとなった右腕ソリアーノの内角低めのシンカーを引っ張って、左翼線へ先制の二塁打。3試合連続の適時打で、連続試合安打を9に伸ばした。チームは逆転負けで連勝は2で止まるも、ジョン・シュナイダー監督は「この3週間を振り返ると、彼