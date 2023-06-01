◇ナ・リーグロッキーズ0−6フィリーズ（2026年5月10日フィラデルフィア）ロッキーズの菅野は5回7安打5失点で3敗目を喫した。初回にシュワバーとハーパーに2者連続本塁打を許すと、2回にはシュワバーに2打席連続となる16号本塁打を献上。今季ワーストの3被弾に「最初の2回は狙ったところに投げているようで、ボール1個分ずれていたりとかがあった」と反省した。3回以降は立ち直って無失点で抑えるも、日米通算150勝を前