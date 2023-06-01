◇ア・リーグホワイトソックス2−1マリナーズ（2026年5月10日シカゴ）ホワイトソックスの村上は1安打1四球で勝利に貢献した。0―1の7回先頭で中前打を放ち、2回以降走者を一人も出せていなかった打線を鼓舞。8回に同点に追いつき、なお1死三塁の勝ち越しの好機では敬遠。ブーイングに包まれるも、直後の3番バルガスの決勝犠飛を演出した。2連勝で地区首位と1ゲーム差の2位に浮上。激しい本塁打争いを繰り広げるルーキ