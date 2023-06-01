米ホワイトハウスでトランプ大統領（右）と握手するイーロン・マスク氏＝2025年5月（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米ブルームバーグ通信は11日、今週に予定するトランプ米大統領の中国訪問に、実業家のイーロン・マスク氏やアップルのティム・クック最高経営責任者（CEO）らが同行すると伝えた。米大手企業トップの代表団に10人以上が参加する見通しだという。代表団には航空機大手ボーイングのケリー・オルトバーグCEO