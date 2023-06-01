プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏肉のゴマみそ炒め煮」 「小松菜をちくわと和えて子供も食べやすく by杉本 亜希子さん」 「ブロッコリー入りオムレツ」 の全3品。 しっかりとした味のゴマみそ炒め煮にサッパリとした和え物を添えて。【主菜】鶏肉のゴマみそ炒め煮 すり白ゴマをたっぷりと加えるのがポイント！炊きたてご飯と一緒に召し上がれ！ ©Eレシピ 調理時間：30