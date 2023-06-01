ドルトムントはニコ・コヴァチ監督との契約延長を検討しているようだ。11日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が報じている。現在54歳のニコ・コヴァチ監督は、2025年1月にドルトムントの指揮官に就任。当時11位に低迷していたクラブを最終的にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場圏内の4位に導くと、今季開幕直後には2027年6月30日までの契約延長が発表された。今季のドルトムントはDFBポカールでラウンド16で姿を消し、CL