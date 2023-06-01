アーティストに贈られる“祝い花”をもう一度輝ける場所へ。エンタメ業界の企業が、垣根を越えて取り組む被災地支援です。4月に石川・輪島市で行われた音楽フェス。その会場に届けられたのは、たくさんのフラワーキャンドル。実はこの一つ一つのあかりに、被災地を忘れないあたたかな思いがありました。2月、東京・中野区で行われていたのは、フラワーキャンドル作りのワークショップ。企画したのはエンタメ業界の大手4社、アミュ