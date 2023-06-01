10日、スペイン領カナリア諸島テネリフェ島で、クルーズ船「MVホンディウス」から下船する乗客（AP＝共同）【パリ、ジュネーブ共同】大西洋を航行中にネズミなどの齧歯類が媒介する「ハンタウイルス」の集団感染の疑いが出たクルーズ船「MVホンディウス」は10日、受け入れ先のスペイン領カナリア諸島テネリフェ島のグラナディージャ港に到着した。日本人乗客1人を含む約150人の乗客らは健康状態の検査で問題がないと判断され、下