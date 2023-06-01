ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船が、スペイン領カナリア諸島に到着しました。日本人を含む一部の乗客らが下船し、航空機で島を離れましたが、このうち2人が陽性と確認されました。クルーズ船「MVホンディウス号」は10日、カナリア諸島テネリフェ島に到着し、乗客らは手配された航空機で島を離れています。こうした中、アメリカの保健当局は10日、船を下りた乗客のうち1人がPCR検査で陽性となり、別の1人にも軽い