ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船の乗客らが下船し、チャーター機での移送が行われていますが、その途中で陽性反応や症状が出るケースが相次いでいます。記者「下船作業が始まって2日目のテネリフェ島の港です。あちらの沖合にまだクルーズ船は停泊していて、現在は給油作業が行われています。午後には全員を下船させる予定だということです」スペイン領カナリア諸島に到着したクルーズ船「MVホンディウス号」。1