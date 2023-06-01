初夏の訪れを告げる「長良川鵜飼」が5月11日、岐阜市で開幕しました。 【写真を見る】初夏の訪れ岐阜・長良川“鵜飼開き”1300年以上の歴史誇る“伝統の技”ことしは予約増10月まで 岐阜市で1300年以上の歴史を誇る「長良川鵜飼」。 かがり火が川面を幻想的に照らす中、鵜匠が巧みに鵜を操り、アユを捕える伝統の技を披露しました。 6隻の舟が横一列で、アユを浅瀬へ追い込む「総がらみ」では、観覧客から大きな歓声が