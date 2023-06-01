NY株式11日（NY時間11:17）（日本時間00:17） ダウ平均49618.69（+9.53+0.02%） ナスダック26297.50（+50.42+0.20%） CME日経平均先物62805（大証終比：+405+0.65%） 欧州株式11日GMT15:17 英FT100 10261.70（+28.63+0.28%） 独DAX 24320.11（-18.52-0.08%） 仏CAC40 8031.71（-80.86-1.00%） 米国債利回り 2年債 3.922（+0.038） 10年債 4.392（+0.038） 30年債 4.96