【ワシントン共同】トランプ米大統領が出席したホワイトハウス記者会主催の夕食会での暗殺未遂事件で、四つの罪で起訴されたコール・トーマス・アレン被告（31）は11日、ワシントンの連邦地裁で無罪を主張した。米メディアが伝えた。