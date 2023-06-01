宮井（早瀬憩）と早川（中川翼）、桑田（足川結珠）の3人が宇宙食開発を引き継ぐ“2期生”として活動を始めたのも束の間、若狭水産高校に廃校の危機が訪れる。よくよく考えてみれば、第1話で朝野（北村匠海）が着任した時に黒瀬（荒川良々）から真っ先に言われたのは「ここ、もうつぶれるで」だった。それが2005年の出来事で、今回はもう2010年。5年の月日が流れ、とうとうその時が本格的に近付いてきたというわけだ。 参考：北