イングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードはバルセロナへの残留を希望しているようだ。英『スカイスポーツ』が伝えた。今季、マンチェスター・Uからバルセロナにレンタルで加入したラッシュフォードは、公式戦47試合14得点14アシストの数字を残すなど好調を維持。10日に行われたラ・リーガ第35節レアル・マドリー戦では、鮮やかな直接FKで先制点を叩き込み、ラ・リーガ制覇に貢献した。ラ・リーガ優勝決定直後、バルセ