BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月5日～2026年5月17日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[エリナ スビトリナ] 2 - 0 [ニコラ バルトゥンコワ] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第7日がイタリア ローマで行われ、女子シングルス4回戦で、第7シードのエリナ スビトリナとニコラ バルトゥンコワが対戦した。 第1セットはエリナ スビトリナが6-