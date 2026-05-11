元AKB48でタレントの板野友美が、自身のインスタグラムを更新。15歳から19年間所属してきた大手芸能事務所・ホリプロを退社し、独立することを発表した。新たな門出の報告に、ネット上では冷ややかな視線が向けられている。 2007年に同事務所へ移籍した板野は、「思い返せば、19年前の5月。右も左も分からなかった私を、家族のように温かく見守ってくださり、気づけば、こんなにも長い時間を一緒に過ごさせていただきました」と