停車中の電車内で、ドアの非常用スイッチを操作して業務を妨害した疑いで、中学3年生の少年が現行犯逮捕されました。中学3年生の少年（14）は、千葉・四街道市のJR物井駅に停車していた電車の中で、自動ドアを手動に切り替える非常用スイッチを操作して、電車を遅延させた偽計業務妨害の疑いで現行犯逮捕されました。電車は別の駅で点検を行われ、6分の遅れが出ました。調べに対し、少年は「いたずらでした」などと話し、容疑を認