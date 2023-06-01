再審（裁判のやり直し）の制度見直しを巡り、冤罪（えんざい）被害者の家族が検察による抗告について「なしにしてもらわないと困る」と改めて訴えました。再審で無罪が確定した袴田巌さんの姉・ひで子さんらは、国会内で国民民主党の会合に出席し、再審開始の決定に対する検察の不服申し立て「抗告」による審理の長期化などを問題視しました。袴田巌さんの姉・ひで子さん：即時抗告をすればまた逆戻りということで、私たちが死ぬの