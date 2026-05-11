出費がかさむ夏を見据え、価格据え置きで顧客の囲い込みを狙います。電気代や水道代など、何かと出費がかさむ夏。物価高のダブルパンチで家計への負担が心配される中、陳列棚には「価格凍結」の文字がありました。11日、イオンは夏の期間、約3500品目の価格を据え置くと発表。対象は、企業努力を価格に反映しやすいプライベートブランド「トップバリュ」の商品です。カニカマはトレーを使わずシンプルな包装にし、価格を抑えたとい