アクセサリーメーカーMATECHのシェーバーを試してみた 筆者の個人的な話で恐縮ですが、ここ1～2年で明確にヒゲが濃くなりました。以前は3日に1回剃れば足りていたのが、最近は毎日剃るように。 普段の手入れ自体は手間ではないのですが、面倒なのは旅行です。自宅で使っている電動シェーバーをそのまま持っていくのは、やはり少しかさばります。かといって、ホテルや