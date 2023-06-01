5月の大型連休、ちょっと時間があったので、スマホ業界で話題のスポットとなっている「イオンモール津田沼サウス」に足を延ばしてきた。イオンモール津田沼サウスはもともとイトーヨーカドー津田沼店だったのだが、今年3月にイオンモール津田沼サウスにリニューアルされた店舗だ。 移動基地局車が平時のイオンに なぜ、わざわざ連休中にイオンモール津田沼サウスまで