8日、米ワシントンのホワイトハウスで、記者団に話すトランプ大統領（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は11日、FOXニュースの取材に対し、米軍による船舶のホルムズ海峡通過を支援する措置の再開を検討していると明らかにした。「船舶の護衛にとどまらない」と述べ、より広範囲な対応になる可能性があると強調した。最終決定はしていないという。またトランプ氏はイランが米側に、爆撃を受けた施設から核物質を取