【ダンダダン ソフビコレクション】 5月下旬 発売予定 価格：1回400円 ターボババアA タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ダンダダン ソフビコレクション」を5月下旬に発売する。価格は1回400円。 本商品は、TVアニメ「ダンダダン」に登場するターボババア（招き猫）のソフトビニール製フィギュア。表情豊かなターボババアがレアも含め