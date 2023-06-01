【Amazon：CuteBee ドールハウスキット】 期間：5月12日0時～5月18日23時59分 Amazonにて、CuteBeeのドールハウスキットが特別価格で販売されている。期間は5月18日23時59分まで。 今回、東京の雪夜からインスピレーションを得て、木製のフレームで伝統的な門廊を再現したブックヌックキット「京町雪語」、日本の繁華街の角にあるコンビニエンスストアをイメ&#