山下美夢有＝8日、マウンテンリッジCC（共同）女子ゴルフの11日付世界ランキングが発表され、山下美夢有は一つ下げて7位となった。西郷真央が16位、畑岡奈紗が17位と、ともに一つダウン。岩井明愛は18位、竹田麗央は19位、岩井千怜は20位で変動なし。勝みなみが25位と一つ上げた。1位ネリー・コルダ（米国）、2位ジーノ・ティティクル（タイ）、3位キム・ヒョージュ（韓国）は動かなかった。（共同）