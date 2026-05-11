きょうのポンドドルは、イラン情勢を受けて東京時間の早朝に売りが強まり１．３５ドル台半ばまで下落していたものの、海外時間にかけて１．３６ドル台に買い戻される展開。本日１．３５４５ドル付近に来ている２１日線を維持し、リバウンド相場は継続しているものの１．３６ドル台半ばの水準は上値抵抗となっている模様。一方、ポンド円は２１日線の下での推移が続いているものの１００日線を維持しており、上値トレンドは継続し