中国鉄鋼大手、日照鋼鉄控股集団の「スマートブレーン」と呼ばれる集中制御センター。溶鉄、製鋼、圧延の全工程におけるデータをリアルタイムで表示している。（日照＝新華社配信）【新華社済南5月11日】中国ではここ数年、人工知能（AI）技術がさまざまな産業に急速に普及し、スマートモデルやビッグデータ分析などを通じ、従来型産業における課題の克服、品質向上、効率化を図っている。山東省を本拠とする鉄鋼大手、日照鋼