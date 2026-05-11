【新華社重慶5月11日】中国重慶市を流れる嘉陵江沿いの斜面に立つ商業施設「洪崖洞」は、伝統的な高床式建築「吊脚楼」を取り入れて造られている。きらびやかな明かりに包まれた幻想的な夜景が観光客に人気となっている。（記者/王全超）