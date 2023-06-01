2026年5月10日、香港メディアの香港01は、米国人作家の投稿をきっかけに、日本と海外の猫の顔立ちや「国民性」の違いについてネット上で議論が白熱していると報じた。記事は、米国のSF作家であるデボン・エリクセン（Devon Eriksen）氏がSNSで、日本のユーザーから学んだこととして「猫の写真を見るだけで日本の猫かどうかを一目で判別できる」と述べたことを紹介。この投稿が国内外のネットユーザーから大きな反響を呼び、さまざ