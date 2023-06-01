ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船は、10日にスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島に到着し、11日中に全ての乗客が下船する予定です。港は感染防止のため明確に区画が分けられていて、乗客がバスに乗るエリアから100メートルほど離れた場所から中継しています。給油などのため、11日午前は下船が行われていませんでしたが、このあと乗客の退避が再開する予定です。10日午前から始まった乗客の退避は、10日のうち