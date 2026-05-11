フィギュアスケーターの本田真凜が１０日付で自身のインスタグラムを更新。スケート直後の姿を披露した。本田は、衣装にダウンを着た姿でさまざまなポーズを決める様子を複数枚公開。ファンからは「妖精みたい」「笑顔がとてもお美しい」「可愛くて美人で大好き」「カワカワまりんたん」「美人すぎる妖精みたい」「キレイでございまする」といった声が寄せられていた。