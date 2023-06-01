【Nintendo Switch 2版「インディ・ジョーンズ/大いなる円環」】 5月12日 発売 価格：8,470円 CEROレーティング：D（17才以上対象） プレイ人数：1人 ベセスダ・ソフトワークスは、Nintendo Switch 2版アドベンチャー「インディ・ジョーンズ/大いなる円環」を5月12日に発売する。価格は8,470円。 「インディ・ジョ&